Museu do Louvre em Paris fechado "por razões de segurança"

"Por razões de segurança, o museu

Louvre





fecha hoje, sábado, 14 de outubro. Pessoas que reservaram uma visita no mesmo dia serão reembolsadas. Agradecemos a sua compreensão", pode ler-se.

O Museu do Louvre está, este sábado, fechado "por razões de segurança", informou o museu através de um publicação no X (antigo Twitter).De acordo com a BFMTV, o museu recebeu várias ameaças de bomba. As autoridades estão a investigar o caso.Segundo a mesma fonte, o museu disse que o encerramento se deve à ativação do nível "ataque de emergência" do sistema nacional de alerta francês, após um ataque com faca que matou um professor e feriu outras três na cidade francesa de Arras.