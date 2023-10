Um professor morreu e várias pessoas ficaram feridas, esta sexta-feira, na sequência de um ataque com faca, numa escola em Arras, no norte de França.Segundo a emissora de televisão BFM TV citada pela Reuters, o agressor foi detido. Está em curso uma operação policial.De acordo com informações de uma fonte da polícia francesa, o agressor terá gritado "Allah Akbar" [Deus é grande] durante o ataque.