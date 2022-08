NASA prepara novo lançamento de foguetão lunar para sábado

A NASA pretende fazer uma segunda tentativa de lançar seu foguetão lunar gigante de próxima geração no sábado, 3 de setembro, cinco dias depois de dois problemas técnicos cancelarem uma tentativa inicial lançamento pela primeira vez, disseram funcionários da agência espacial.

Mas as perspetivas de sucesso no sábado são para já pouco animadoras, já que relatórios meteorológicos preveem apenas 40% de hipótese de condições meteorológicas favoráveis ??nesse dia, enquanto a agência espacial dos EUA reconheceu que algumas questões técnicas pendentes ainda precisam de ser resolvidas.

Por enquanto, disseram funcionários da NASA, os planos exigem manter o foguete do Sistema de Lançamento Espacial (SLS) de 32 andares e sua cápsula de astronauta Orion na plataforma de lançamento para evitar ter que levar a enorme nave de volta ao seu edifício de montagem.

Se tudo correr como esperado, o SLS decolará do Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, Flórida, na tarde de sábado, durante uma janela de lançamento de duas horas que se abre às 14h17, enviando o Orion em uma aeronave não tripulada de seis semanas de voo de teste ao redor da lua e de volta.

A tentativa inicial de lançamento do Artemis I da NASA na segunda-feira terminou depois de os dados mostrarem que um dos motores do estágio principal do foguete não atingiu a temperatura adequada de pré-lançamento necessária para a ignição, forçando a interrupção da contagem regressiva e um adiamento.