NASA revelou que fumo dos incêndios australianos dará a volta ao mundo

Uma equipa de cientistas da NASA rveelou que o fumo proveniente dos fogos florestais autralianos dará a volta ao mundo, podendo até prejudicar a qualidade do ar em alguns países.A NASA tem analisado nos últimos meses, a partir de satélites, os fumos causados pelos incêndios que têm devastado a Austrália. No dia 8 de janeiro, o fumo já tinha chegado à América do sul e especula-se que, no decorrer dos dias, atingirá os restantes continentes, terminando a sua 'viagem' novamente em território australiano.O cientista Nicolas Bellouin explicou à CNN que a concentração de particulas emitidas pelos fogos são pouco comuns e que o Chile e a Argentina poderão sofrer com diferenças na qualidade do ar brevemente. Além deste problema, também os glaciares na Nova Zelândia apresentaram uma mudança de cor passando do branco para castanho.Os incêndios que têm devastado a Austrália já culminaram em milhares de desalojamentos, pelo menos 28 mortes de pessoas e de milhares de animais, muitos deles espécies em vias de extinção.