Nasceu o primeiro bebé através de um útero transplantado de dadora morta

Método tinha fracassado por diversas vezes em países como Estados Unidos, República Checa ou Turquia.

O primeiro bebé a nascer através de um útero transplantado de uma mulher morta está prestes a fazer um ano, revelou esta quarta-feira a revista científica 'The Lancet'.



O procedimento sem antecedentes de sucesso foi realizado no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, no Brasil, em 2017.



O transplante de útero foi realizado em setembro de 2016. Uma mulher de 32 anos recebeu um útero de uma dadora de 45 que já tinha falecido.



A mulher, de 32 anos, tinha nascido sem útero, mas com ovários. A dadora tinha sido mãe de três crianças mas acabou por morrer após um AVC.



Depois de encontrado um útero compatível com a mulher de 32 anos, seguiu-se a operação que durou cerca de 10h30.



Sete meses depois do transplante, os embriões obtidos pela fertilização foram implantados na receptora. O feto desenvolveu-se e 35 semanas depois, nasceu de cesariana.



Este é o primeiro caso de sucesso através do transplante de útero de uma dadora morta.



O processo já tinha sido tentado cerca de uma dezena de vezes nos Estados Unidos, República Checa e Turquia, mas sem sucesso.



O método apresenta várias vantagens como o menor custo e menos riscos cirúrgicos. O número de tratamentos pode agora vir a aumentar face a esta possibilidade.