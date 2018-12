Mulher tem bebé na casa de banho do Hospital de Mirandela

Mãe de 34 anos deu entrada na unidade de saúde com hemorragia e disse que não sabia que estava grávida.

Por Patrícia Moura Pinto | 01:30

Um bebé nasceu este domingo na casa de banho do hospital de Mirandela. Ao que o CM conseguiu apurar, a parturiente, acompanhada por uma irmã, deu entrada na unidade com uma hemorragia. A mulher, de 39 anos, residente na localidade de Contins, a sete quilómetros de Mirandela, dirigiu-se à casa de banho, mas a irmã estranhou a demora e quando foi ver se estava tudo bem encontrou-a já com o bebé no chão. A mãe alegou desconhecer que estava grávida.

Depois de assistida pelos médicos e enfermeiros do hospital, os Bombeiros Voluntários de Mirandela foram chamados ao local e transportaram a mãe e o bebé, do sexo masculino, para o hospital de Bragança (a 60 quilómetros), pois Mirandela deixou de ter serviço de maternidade há 12 anos.

Este é já o segundo caso, em menos de duas semanas, de bebés a nascerem em casas de banho. A 21 de novembro, a bebé Rosa nasceu na casa de banho da Escola Básica 2,3 do Peso da Régua depois de a mãe, uma mulher com 24 anos, ter acompanhado uma tia ao estabelecimento de ensino onde a familiar tinha assuntos a resolver. Na altura, a mulher dirigiu-se à casa de banho e quando foi socorrida, já a bebé tinha nascido. Desta vez, a mulher, que já tem três filhos, teve o bebé sozinha na casa de banho do serviço de urgência do hospital mirandelense.

Contactado pelo CM, o hospital de Mirandela recusou mais esclarecimentos sobre o caso. O Hospital Distrital de Bragança não respondeu até à hora de fecho desta edição.