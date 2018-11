Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebés alterados geneticamente nascem na China

Cientista garante ter criado dois bebés ‘imunes’ ao VIH.

Por Francisca Genésio | 08:37

Um cientista chinês garante ter conseguido fazer nascer os dois primeiros bebés com ADN modificado num laboratório.



Em causa estão duas bebés gémeas, Lulu e Nana, que nasceram este mês na China. De acordo com o investigador da Universidade chinesa de Ciência e Tecnologia do Sul, He Jiankui, as duas recém-nascidas têm resistência à infeção pelo VIH.



Em declarações à agência Associated Press, Jiankui explicou ter alterado os embriões durante tratamentos de fertilidade de sete casais. Até ao momento, apenas houve uma gravidez.



A revelação de He Jiankui ainda não foi, no entanto, confirmada ou negada por nenhuma entidade ou autoridade. Os resultados do estudo ainda não foram publicados.



A resistência ao vírus VIH deve-se a uma mutação no gene que funciona como um corecetor do vírus. Na prática, parte do gene é eliminado. O objetivo do cientista é "tentar conferir um traço [genético] que poucas pessoas têm naturalmente [cerca de 1%], a capacidade de resistir a futuras infeções com o vírus da sida, VIH".



Até agora, a tecnologia usada no procedimento só havia sido usada em adultos com o intuito de combater doenças terminais.



Entretanto, a Universidade chinesa de Ciência e Tecnologia do Sul anunciou que vai investigar o caso, já que considera que a experiência constitui uma "grave violação da ética e dos padrões académicos". He Jiankui estava de licença desde fevereiro.