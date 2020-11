A polícia espanhola apreendeu 1,2 toneladas de cocaína a bordo de um navio que transportava milho proveniente do Brasil, duas semanas após as autoridades brasileiras terem aprendido outras 1,5 toneladas de droga a bordo da mesma embarcação.









A Guardia Civil espanhola, em conjunto com agentes alfandegários, intercetou o navio a 50 milhas da ilha Gran Canária, Espanha, a 16 de outubro. Após escoltarem a embarcação até ao porto iniciaram uma busca à carga que o navio transportava. No total, foram encontrados cerca de 1.200 quilos de cocaína escondidos em 12 sacos que continham mais de três toneladas e meia de milho.

Há cerca de duas semanas, a polícia brasileira tinha realizado uma fiscalização de rotina ao mesmo navio no porto de São Sebastião, em São Paulo, descobrindo mais de uma tonelada e meia de droga. No entanto, o navio deixou o porto “em circunstâncias estranhas e sem que as autoridades brasileiras tivessem concluído as buscas”.





A polícia brasileira pediu então à sua congénere espanhola que voltasse a fazer buscas na embarcação, que tinha como destino final o porto de Cádis, mas que realizou antes uma escala no porto de Las Palmas, na Gran Canária, altura em que a restante droga foi encontrada. Apesar da dupla apreensão, ainda não foi realizada qualquer detenção.