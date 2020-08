Pelo menos 15 cadáveres encontrados em dois barcos ao largo das Canárias

A Guarda Civil espanhola recuperou 15 cadáveres de dois barcos esta quarta-feira. Uma das embarcações estava a 129 km a sul da ilha de Gran Canária, Espanha. Foi avistada cerca das 8h55 por um avião de Salvamento Marítimo que estava à procura de outro barco.As autoridades aperceberam-se da presença de corpos no interior e constataram que haviam dez cadáveres a bordo.Posteriormente, numa outra embarcação, a Delegação do Governo nas Ilhas Canárias informou que resgatou 11 ocupantes de outro barco por Salvamento Marítimo, a 177 km a sul da ilha. Cinco pessoas estavam mortas.Um helicóptero da Guarda Civil transportou dois ocupantes do barco para um centro de saúde, mas um deles acabou por morrer.