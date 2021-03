Tráfego no Canal do Suez retomado após desbloqueio do navio Ever Given

O navio Ever Given, da empresa Ever Green, já desencalhou e retomou viagem, avançam as autoridades egípcias.As autoridades egípcias responsáveis pelo Canal do Suez, avançavam esta manhã que a orientação do navio já tinha sido corrigida em 80%, tendo afastado a embarcação 102 metros da margem. Com o avançar do dia, o gigante dos mares já desencalhou podendo agora o tráfego marítimo retomar.

O chefe da Autoridade do Canal do Suez, Osama Rabie, dizia ao início da manhã através da página oficial no Facebook que "a flutuação do navio Ever Given começou a verificar-se depois de manobras de arrasto efetuadas por reboques".

Rabie acrescentava então que após a última tentativa durante a madrugada - em que participaram dez rebocadores - foi possível modificar a orientação do navio porta-contentores "em 80% e afastá-lo da margem do canal 102 metros".

Anteriormente só tinha sido possível afastar a embarcação de grande porte quatro metros da margem onde estava encalhada.

O Ever Given de 400 metros de comprimento e 220 mil toneladas ficou preso na diagonal de uma seção sul do canal deviso aos ventos fortes e a uma possível falha técnica no início da última terça-feira, bloqueando o tráfego marítimo na rota mais movimentadas entre a Europa e a Ásia. O Canal do Suez, no Egito, é uma das rotas intercontinental mais usadas por navios de grande porte.