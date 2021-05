Negacionistas da Covid-19 começam a usar máscara para se protegerem... dos vacinados. Saiba porquê

Uma nova conspiração, que afirma que os vacinados da Covid-19 vão propagar "certas proteínas" para os que não foram vacinados, está a levar as pessoas anti-máscaras... a usarem máscaras. Mas desengane-se quem pensa que isto será para evitar a propagação da Covid-19.De acordo com algumas teorias, as "proteínas" que os vacinados vão propagar vão provocar efeitos adversos. Quais são então os efeitos adversos mais temidos pelas pessoas anti-máscaras? Menstrução irregular, infertilidade e aborto.A base da conspiração é de que a Covid-19 foi criada para despovoar o mundo, e a vacina é o que vai intensificar essa "despovoação".De acordo com os especialistas, a conspiração surgiu porque existe um mal-entendido de como as vacinas funcionam e este mal-entendido foi difundido por toda a internet.Os 'influencers' anti-vacina estão agora a recomendar que todos usem máscaras e se distanciem para se protegerem... dos vacinados.