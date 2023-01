As autoridades do Nepal reviram esta segunda-feira, dia de luto no país, o número de mortos no acidente de aviação , no domingo, de 68 para 66 das 72 pessoas a bordo.

O número de mortos, inicialmente de 68, foi revisto, disse o funcionário do distrito de Kaski Tek Bahadur K.C..

As causas do acidente ainda não foram determinadas.



O avião caiu entre o antigo e o novo Aeroporto Internacional de Pokhara, no centro do Nepal, 200 quilómetros a oeste da capital, Katmandu.