Neve de chocolate? Sim, aconteceu na Suíça

Lindt & Sprüngli - uma marca também vendida em Portugal - que espalhou uma fina camada de nibs,

Os moradores de Olten, na Suíça, foram surpreendidos esta semana com uma neve diferente do habitual... Neve de chocolate. Sim, leu bem.Não se tratou de nenhum fenómeno metereológico inédito, mas sim de uma avaria no sistema de ventilação da empresafragmentos de grãos de cacau esmagados que são a base do chocolate, nas imediações da fábrica.

A empresa afirma que um carro foi levemente revestido de chocolate e ofereceu-se para pagar por qualquer limpeza necessária.



A produção da fábrica continuou normalmente após o sistema de ventilação ter sido reparado e a empresa diz que as partículas eram totalmente inofensivas para as pessoas ou o meio ambiente.