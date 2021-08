A internet ficou em alvoroço depois de ter sido publicado no perfil de Instagram do cantor brasileiro Ney Matogrosso, de 80 anos, uma imagem de um pénis ereto. A publicação esteve online apenas 10 minutos, tendo sido eliminada, mas foi o suficiente para se tornar viral. O artista não se pronunciou sobre o assunto, não sendo ainda certo se a conta do cantor foi pirateada ou se foi o próprio a partilhar a polémica foto.









Na caixa de comentários multiplicaram-se as manifestações dos internautas, que se mostraram incrédulos. No Twitter, o nome do cantor tornou-se uma das maiores tendências.