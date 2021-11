Neymar faz homenagem a Marília Mendonça após marcar golo no campeonato francês

Bordeaux. Neymar levantou a camisola e surgiu uma mensagem no peito que dizia: "Serei seu eterno fã, rainha da sofrência".

Este sábado foi marcado por uma série de homenagens à cantora brasileira Marília Mendonça, morta esta sexta-feira numa queda de avião em Minas Gerais, no Brasil.O jogador brasileiro do PSG Neymar homenageou a cantora após marcar um golo frente aoMarília Mendonça foi enterrada este sábado no cemitério Parque Memorial de Goiânia. O corpo foi enterrado junto ao do tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho que também morreu no acidente.