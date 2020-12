Nike Japão lança anúncio a apelar à diversidade e acaba criticada por causar falsa impressão do país

A famosa marca de desporto Nike está a enfrentar acusações de representar erradamente a sociedade japonesa.Um vídeo publicitário desenvolvido pela marca no Japão explora o bullyng e racismo retratando três raparigas futebolistas. Se para muitos o anúncio foi considerado "bonito" e "poderoso", para outros é alvo de fortes críticas que apelam ainda ao boicote da marca.As imagens, com duração de dois minutos, foram divulgadas no Twitter e rapidamente abriram o debate.A Nike Japão defende que o anúncio pretendia apenas mostrar como as pessoas "podem ultrapassar as dificuldades diárias e conflitos" através do desporto.Os críticos defendem que a marca está a criar uma falsa impressão do país.