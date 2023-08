Norte-americana morre depois de beber demasiada água em pouco tempo

Ashley Summers, mãe norte-americana de 35 anos, morreu por ingerir demasiada água após beber quatro garrafas de meio litro em apenas 20 minutos, informa o jornal britânico Daily Mail.A mulher deu entrada no hospital com uma intoxicação por água, também conhecida por hiponatremia, transtorno que se verifica quando um corpo tem demasiada água.No último dia das férias com a família a mãe de duas crianças sentiu dores de cabeça e, por isso, bebeu mais água do que o normal. Assim que chegou a casa a norte-americana sofreu um edema cerebral, desmaiou na garagem e não voltou a recuperar a consciência.O irmão da vítima confessa que ficou em choque quando os médicos lhe contaram que a irmã corria perigo de vida por ter ingerido demasiada água."Foi um grande choque para todos", disse, antes de contar os momentos que antecederam o desastre: "Ela sentia que não se conseguia saciar. Foi uma viagem de 20 minutos em que ela bebeu quatro garrafas."