Depois da morte de Isabel II, na quinta-feira, o Reino Unido tem, a partir deste domingo, nove dias para se despedir da sua rainha. O corpo irá a enterrar no dia 19 de setembro (confirmado ontem pela família e já definido como feriado nacional). As cerimónias fúnebres, que começarão por volta das 11h00, decorrerão na Abadia de Westminster.

Isabel II em câmara ardente







Depois de, ontem, Carlos III ter dominado as atenções, ao ser proclamado rei, este domingo a urna da rainha, que ainda se encontra no salão de Castelo de Balmoral, vai ser transportada para o Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, onde ficará na Sala do Trono até à tarde de amanhã. Daí partirá em procissão escoltada até à Catedral de St. Giles (também em Edimburgo), procissão essa que contará já com a presença do novo rei (que sexta-feira se despediu em lágrimas da sua “mamã”) e de toda a Família Real. Aí ficará até terça-feira, sendo transportado depois pela Royal Air Force para a Base de Norholt (Oeste de Londres) e a seguir, por meio rodoviário, até ao Palácio de Buckingham. No dia seguinte, o caixão será transportado para o Palácio de Westminster numa carruagem da Royal Horse Artillery, unidade cerimonial do Exército britânico. Seguem-se quatro dias de câmara-ardente (para permitir que os populares possam despedir-se da sua rainha). O caixão segue para a Capela de St. George, em Windsor, onde Isabel II será sepultada.