Novos casos de Covid-19 na Alemanha continuam a subir com 1.147 num só dia

O aparecimento de novos casos de covid-19 na Alemanha continua a aumentar, com o registo de 1.147 nas últimas 24 horas, para um total de 214.214 desde o início da pandemia de covid-19.

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), houve um aumento de oito vítimas mortais, em relação ao dia anterior, para 9.183. Os casos considerados curados chegaram a 700, totalizando um valor aproximado de 195.500.

Já esta quinta-feira, o número de novas infeções superou as mil (1.045), um limite só ultrapassado no início de maio. O pico de novos casos foi atingido no início de abril com mais de seis mil.