Wuhan, a cidade chinesa onde terá surgido, no final de 2019, o vírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de Covid-19, detetou sete casos de transmissão local, em trabalhadores migrantes, levando as autoridades a decidirem-se pela testagem em massa de toda a população: 11 milhões de pessoas. Wuhan não relatava nenhuma infeção desde meados de maio do ano passado, mas, na segunda-feira, as autoridades confirmaram a existência de infeções com a variante Delta, altamente transmissível.









O surto, segundo as autoridades de saúde regionais, terá tido origem no final de julho, no Aeroporto de Nanjing, com a variante Delta a ser introduzida, provavelmente, num voo proveniente da Rússia. Espalhou-se, depois, a várias regiões, incluindo a capital, Pequim, que colocou dois bairros de quarentena e proibiu a entrada a pessoas provenientes de áreas de risco.





Dados divulgados esta terça-feira apontavam para mais de 400 casos de transmissão local na China desde 20 de julho, distribuídos por 15 províncias, o que levou as autoridades a fecharem várias cidades e a confinarem as populações, a restringirem viagens e a realizarem testagem em massa. É o caso de Wuhan. "Para garantir que todos estão seguros, serão lançados rapidamente testes de ácido nucleico em toda a cidade para que todas as pessoas possam avaliar resultados positivos e infeções assintomáticas", disse Li Qiang, funcionário de Wuhan.

De acordo com a Comissão de Saúde da China, o número de infetados ativos no país era esta terça-feira de 1157. Terão morrido na China, desde o início da pandemia, 4636 pessoas.