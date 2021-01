Número de manifestantes detidos pela polícia na Rússia ultrapassa os 4700

A polícia russa deteve este domingo mais de 4700 pessoas e bloqueou os centros de várias cidades, incluindo a capital, durante novas manifestações no país pela libertação do opositor Alexei Navalny, anunciou a organização não-governamental OVD-Info, citada pela Associated Press.

Segundo a ONG, as autoridades detiveram hoje mais pessoas que no passado dia 23 de janeiro, quando foram realizadas também manifestações pela libertação de Navalny.

De acordo com a AP, o apoio a Navalny apelou à realização de novos protestos em Moscovo na terça-feira, quando este deve ser presente a tribunal numa audição que poderá levá-lo à prisão por vários anos.