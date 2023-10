O número de mortos em ataques em Israel subiu para "mais de mil", anunciou o exército israelita, cinco dias depois do ataque do movimento de resistência islâmico Hamas, lançado no sábado a partir de Gaza.

Mais de 2.800 pessoas ficaram feridas e 50 pessoas estão oficialmente registadas como "reféns ou desaparecidas", disseram, na terça-feira, as autoridades israelitas.

O último balanço oficial israelita dava conta de 900 mortos.