O número de mortos das inundações na Alemanha subiu para 156, informou a polícia este domingo, elevando o total de óbitos nos países da Europa afetados pelas chuvas torrenciais para pelo menos 183.

Só no estado regional alemão da Renânia-Palatinado, a polícia local disse em comunicado que 110 pessoas morreram, em comparação com os 98 que constavam do balanço anterior.

"Receia-se que sejam acrescentadas mais vítimas", acrescentou a polícia, referindo-se também a pelo menos 670 feridos só naquela região.