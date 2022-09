O Mundo relembrou esta quarta-feira Mikhail Gorbatchov, falecido na terça-feira aos 91 anos, com palavras de admiração e respeito pela visão e coragem do homem que derrubou a Cortina de Ferro e acabou com a Guerra Fria. Até Vladimir Putin, que nas últimas décadas desfez grande parte do legado do último líder da URSS, reconheceu o seu “enorme impacto no curso da História Mundial”.









