Obama vem ao Porto mas poucos o hão-de ver por lá

Ex-presidente norte-americano chega em cima da hora e só fala para convidados selecionados.

20:28

Barack Obama vai estar no Porto esta sexta-feira para falar sobre alterações climáticas, mas poucos terão a oportunidade de ver e ouvir o ex-presidente norte-americano.



O político chega ao Porto vindo de Espanha de manhã e só vai estar na Invicta para falar na conferência Climate Change Leadership Porto. Obama discursa às 15h00 no Coliseu do Porto e está previsto que parta logo de seguida.

A conferência é fechada a órgãos de comunicação social. A organização - uma fundação americana dedicada ao Ambiente - enviou convites a apenas alguns jornalistas e não são permitidas câmaras dentro da sala.

A presença de Obama tem um custo estimado de 500 mil euros de 'royalties' a que se somam outros tantos para cobrir as despesas do ex-presidente e da sua comitiva.



A presença do antigo líder americano está rodeada de fortes medidas de segurança, tanto que até os almoços vão ser distribuídos aos congressistas em caixas já fechadas. Depois de começarem os trabalhos, ninguém está autorizado a entrar ou sair do Coliseu.



A visita é curta, mas vai provocar diversas alterações ao trânsito na Invicta, esta sexta-feira.