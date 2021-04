Objetivo: Acabar com a ofensiva do Daesh em Moçambique. O que estão a fazer a UE e os EUA

Centenas de mortos desde 2017 e milhares de deslocados devido às constantes ofensivas de radicais islâmicos ligados ao Daesh no Norte de Moçambique. Os apoios ao povo moçambicano tardam em chegar e nas últimas semanas a vila de Palma, em Cabo Delgado, tem sido massacrada pelos terroristas A Organização das Nações Unidas (ONU) está preocupada com o subfinanciamento de operações humanitárias, entre as quais de Moçambique, onde apenas 1% de 217 milhões de euros necessários foi angariado, disse hoje o porta-voz do secretário-geral.A ONU condenou "veementemente" os ataques ocorridos em Palma e mostrou disponibilidade para "proteger os civis, restaurar a estabilidade e levar os autores" dos "atos hediondos à justiça". Segundo a organização, está a ser realizada uma estreita coordenação "com as autoridades locais para prestar assistência às pessoas afetadas pela violência", revela a RTP.O porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA já garantiu que a potência norte-americana não está indiferente aos ataques de insurgentes no norte de Moçambique e que pretende "cooperar com o Governo" do país africano.Apesar das garantias de apoio, os Estados Unidos não avançaram como vão prestar auxílio a Moçambique na luta contra os rebeldes islâmicos.O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, garantiu que a preparação da missão de apoio da União Europeia (UE) a Moçambique, no combate ao terrorismo, continua em curso e vai chegar a "bom porto".

Intervindo na sessão plenária na Assembleia da República, Augusto Santos Silva indicou que, na terça-feira, "a reunião de embaixadores validou o primeiro resultado político da missão desenvolvida a Maputo" e, nesse sentido, garantiu que "a preparação de uma missão de apoio da UE a Moçambique, no seu combate ao terrorismo, continua em curso e vai chegar a um bom porto".

O ministro sublinhou que a presidência portuguesa do Conselho da UE "colocou o norte de Moçambique, desde a primeira hora, como uma das suas prioridades", o que "não se faz no quadro da cooperação estruturada permanente, faz-se mesmo no quadro da União Europeia como tal".

A cooperação estruturada permanente, que esteve em discussão na assembleia, é um "instrumento muito importante, não o único, para quatro objetivos essenciais" da política comum de segurança e defesa da Europa e a sua articulação com a política externa europeia, assinalou o chefe da diplomacia portuguesa.

Os quatro objetivos são, segundo o ministro, a "clareza estratégica", a "cooperação intraeuropeia, entre a UE e a NATO, (...) e com outros parceiros muito importantes para a UE, como o Reino Unido, mas também parceiros de outros continentes", uma "melhor coordenação", sobretudo no reforço da "interoperabilidade das forças e dos recursos", e "ganhar escala", para uma maior eficiência na gestão de recursos e no uso do dinheiro dos contribuintes.



Portugal

Portugal vai enviar para Moçambique um contingente militar para apoiar as tropas do país africano. Os primeiros elementos do contingente português que vai ajudar na formação das forças militares moçambicanas partirão na primeira quinzena de abril.

O envio deste contingente de 60 militares portugueses, das forças especiais, é enquadrado pelo novo acordo-quadro de cooperação bilateral que está a ser ultimado pelos ministérios português e moçambicano, disse fonte da tutela.



Quanto aos locais de trabalho, está previsto que os militares portugueses estarão no sul do país, perto de Maputo, e no centro, disse o ministro da Defesa português.