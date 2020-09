Obrigados a cavar sepulturas por não usarem máscara contra a Covid-19

Numa altura em que o número de novos casos diários de Covid-19 volta a subir desenfreadamente em todo o mundo, há países que já pensam em novas formas de castigar aqueles que não cumpram com as regras para conter a pandemia.



Na província indonésia Java Oriental, oito pessoas foram castigadas pelas autoridades locais por não usarem máscara contra a Covid-19 em público. O castigo? Cavar sepulturas num cemitério público na vila Ngabetanpara para aqueles que estão a morrer diariamente com o vírus.





"Existem apenas três coveiros disponíveis atualmente, então achei melhor colocar estas pessoas a trabalhar com eles", disse Suyono, chefe do distrito de Cerme, em Java Oriental, citado pelo Tribunnews.com esta quarta-feira.



Por cada sepultura ficavam encarregues duas pessoas, uma cava e outra coloca as tábuas de amdeira para suportar o cadáver.O objetivo é dissuadir os iuncumpridores de violarem as regras.