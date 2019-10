Oficial denuncia cortes em transcrição de telefonema de Trump

O oficial condecorado Alexander Vindman disse à comissão do Congresso que investiga o presidente dos EUA que a transcrição do telefonema de julho de Donald Trump ao presidente da Ucrânia, que está na base do processo de destituição, foi editada para cortar frases inteiras, nomeadamente referências ao antigo vice-presidente Joe Biden.Em mais de dez horas de testemunho, do qual o ‘New York Times’ revelou uma parte, o tenente-coronel diz ter ficado perplexo ao verificar que Trump estava a pressionar o líder ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, para prejudicar Biden, rival democrata na corrida às presidenciais de 2020."Não me pareceu adequado pedir a um governo estrangeiro que investigasse um cidadão americano", disse. Esta é a primeira testemunha no processo de destituição que ouviu o telefonema da polémica. Sendo parte do Comité de Segurança Nacional, acompanhou a chamada a partir da Sala de Situação da Casa Branca. Vindman diz ter manifestado preocupação logo após o telefonema, mas foi ignorado.Trump reagiu às acusações dizendo não conhecer o oficial, que é seu conselheiro para as questões relacionadas com a Ucrânia, enquanto apoiantes do presidente puseram em causa o patriotismo do tenente-coronel, insinuando que, por ter nascido na Ucrânia, terá lealdades divididas.da destituição A Câmara de Representantes vota esta quinta-feira um projeto de lei apresentado por Nancy Pelosi, presidente daquela Câmara, que visa garantir a transparência do processo de destituição de Trump, questionada pelos republicanos.A lei prevê que as audiências da destituição sejam públicas e que um advogado de Trump assista aos trabalhos. Os republicanos podem também intimar testemunhas e exigir acesso a documentos.