Oito soldados da ONU morrem em queda de helicóptero no Congo

Oito soldados da paz da ONU foram mortos esta terça-feira quando um helicóptero 'Puma' caiu na República Democrática do Congo (RDC), salientaram as autoridades da ONU e do Paquistão, citadas pelo The Guardian. Seis eram paquistaneses, um russo e outro sérvio.

"Ao realizar uma missão de reconhecimento no Congo, um helicóptero 'Puma' caiu. A causa exata do acidente ainda não foi determinada", disse o exército paquistanês.

Um porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, em Nova Iorque, confirmou o acidente e avançou a nacionalidade de todas as oito vítimas.