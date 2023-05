Olaf Scholz chama 'malucos' a ativistas do clima que se colam a quadros nos museus

O chanceler alemão, Olaf Scholz, criticou esta segunda-feira os ativistas climáticos, a quem chamou "malucos", por protestos drásticos, como bloquearem ruas ou colarem-se a quadros famosos em museus.

"Penso que é completamente maluco alguém colar-se a uma pintura ou na rua", disse Scholz, durante uma visita a uma escola primária na cidade de Kleinmachnow, nos arredores de Berlim, relatou a agência noticiosa alemã DPA.

O chanceler acrescentou que não pensa que a opinião de alguém sobre as alterações climáticas possa ser mudada por esse tipo de ação e que, pelo contrário, esses protestos irritam as pessoas.

Membros de um grupo designado Last Generation (Última Geração) têm bloqueado estradas na Alemanha, para pressionar o governo a tomar medidas mais fortes contra as alterações climáticas.

Nas últimas semanas têm conseguido parar o tráfego em Berlim, quase todos os dias, colando-se em cruzamentos com muito trânsito e autoestradas.

Ao longo de alguns dos meses mais recentes, também se têm colado a vários quadros em Berlim e outras cidades.

Enquanto algumas pessoas apoiam a luta dos manifestantes pela proteção do clima, outros -- em particular, os condutores irritados que ficam presos no trânsito -- têm tentado removê-los com violência, apesar dos avisos das autoridades para que os motoristas não se comportem como vigilantes.

O Última Geração quer o fim do uso dos combustíveis fósseis na Alemanha até 2030 e medidas de curto prazo como a imitação da velocidade máxima nas autoestradas a 100 quilómetros por hora, como forma de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa com origem nos transportes

Apesar das suas críticas desta segunda-feira aos ativistas, Scholz está comprometido com a transformação da economia alemã no sentido de ser mais ecológica e respeitadora do ambiente.

O governo alemão garante que a proteção do ambiente é uma das suas prioridades. Entre os seus objetivos está a redução até 2030 dos gases com efeito de estufa em pelo menos 65% dos níveis de 1990 e um forte aumento da produção de energia renovável, deixando de recorrer aos combustíveis fósseis.