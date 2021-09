OMS em alerta com nova variante "Mu" da Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) encontra-se atualmente a monitorizar uma nova estirpe da Covid-19 designada "Mu", detetada pela primeira vez na Colômbia em janeiro deste ano, tendo sido registada também noutros países da América do Sul e na Europa.Conhecida como B.1.621, foi classificada como "variante de interesse" no mais recente boletim semanal da OMS."Embora a prevalência global da variante Mu entre os casos sequenciados tenha diminuído e atualmente seja inferior a 0,1%, a sua prevalência na Colômbia (39%) e no Equador (13%) aumentou constantemente", sublinhou o organismo.A variante apresenta mutações que indicam risco de resistência às vacinas, sendo necessária a realização de mais estudos para compreender melhor as dimensões da variante. Segundo a OMS, as mutações presentes na estirpe podem significar risco de "fuga imunológica".As preocupações com esta nova estirpe surgem numa altura em que o número de infeções estão a aumentar a nível mundial, com a predominância da variante Delta, considerada altamente transmissível.