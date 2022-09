ONU apela ao Irão que se abstenha do uso de força desnecessária em protestos

As Nações Unidas (ONU) estão preocupadas com relatos de violência contra protestos pacíficos no Irão, apelando às forças de segurança do país "que se abstenham de usar força desnecessária e desproporcional", disseram hoje fontes oficiais.

"Obviamente, estamos a acompanhar a situação muito de perto. Inclusive, o secretário-geral [da ONU, António Guterres] reuniu-se com o Presidente [do Irão, Ebrahim] Raisi na quinta-feira. Foram levantadas uma série de questões, incluindo as de direitos humanos", disse o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, no seu encontro diário à imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque.

De acordo com Dujarric, as Nações Unidas estão "preocupadas" com os relatos de protestos pacíficos a serem enfrentados pelo uso excessivo da força, que levaram a dezenas de mortos e feridos.