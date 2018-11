ONU reúne de emergência devido a tensão entre Rússia e Ucrânia

Russos reabriram esta segunda-feira o estreito de Kerch depois da captura de três navios da marinha da Ucrânia ao largo da Crimeia.

A Rússia reabriu esta segunda-feira o estreito de Kerch depois da captura de três navios da marinha da Ucrânia ao largo da Crimeia. Face aos acontecimentos tornados públicos pelas forças armadas de Kiev, foi convocada uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir a escalada da tensão entre os dois países.

De acordo com a embaixadora norte-americana na Organização das Nações Unidas (ONU), a reunião está agendada para as 16h00 em Lisboa e, segundo diplomatas citados pela agência de notícias France-Presse, tanto a Ucrânia como a Rússia reivindicam o pedido de agendamento da reunião de emergência.

As forças de segurança russas afirmaram esta segunda-feira que a sua frota de navios na fronteira capturou duas pequenas embarcações armadas da Ucrânia e um barco rebocador depois de abrirem fogo sobre eles e ferirem vários marinheiros. Este é o conflito mais sério entre Moscovo e Kiev em vários anos.

Em declarações, a porta- voz do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zhakarova, acusou a Ucrânia de "provocar deliberadamente o incidente". A Ucrânia acusou a Rússia de agressão militar e inquiriu a comunidade internacional a punir Moscovo.

O Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia reuniu já de urgência e propôs ao Presidente Petro Poroshenko que ordene a lei marcial "por 60 dias", informou o secretário daquele organismo. A decisão tem que ser votada pelo Parlamento ucraniano, durante uma sessão extraordinária marcada para a tarde desta segunda-feira.

A NATO pediu, também no domingo, "contenção" à Rússia e à Ucrânia após um ataque a três navios ucranianos no mar de Azov e instou Moscovo a permitir a livre circulação nas suas águas territoriais. A NATO apelou igualmente à "contenção e à redução de tensões", informou a porta-voz da Aliança Atlântica, Oana Lungescu.



Relações entre os dois países continuam tensas desde 2014, quando a Rússia anexou o território da Crimeia e apoiou uma insurgência pró-Moscovo no este da Ucrânia.