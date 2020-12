Orgia com 50 pessoas travada por quebrar regras em tempos de pandemia

Uma festa de aniversário que incluía uma orgia com 50 pessoas foi travada por quebrar as restrições impostas na Bélgica para travar a evolução da pandemia.O caso ocorreu numa casa alugada em Saint-Mard, em frente a um hospital que trata de doentes com Covid-19, e foi denunciado por vizinhos que se queixaram do barulho.A polícia, chegada ao local, encontrou 50 pessoas nuas e seminuas. A festa - que celebrava o aniversário de uma mulher de 28 anos - incluía ainda acompanhantes de luxo femininas e custava 225 libras por pessoa, perto de 250 euros.Todos os participantes foram multados em 225 libras por não cumprirem as regras em vigor no país que proíbe ajuntamentos com mais de quatro pessoas em espaços fechados.Pelo menos uma pessoa vou multa por posse de narcótivos e cápsulas de gás hilariante.