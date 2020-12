Eurodeputado europeu demite-se após ser apanhado em orgia homossexual com 25 pessoas

Um eurodeputado húngaro demitiu-se após ser apanhado numa orgia gay ilegal com 25 pessoas em Bruxelas, em violação das regras do confinamento.













EUA com 4,2 milhões de casos em novembro Jozsef Szajer, eleito pelo partido conservador Fidesz, do PM húngaro Viktor Orbán, anunciou inesperadamente a sua demissão no domingo, alegando que estava sob forte “pressão mental”. Esta terça-feira, quando começaram a circular notícias sobre a orgia, o eurodeputado, que é casado, acabou por admitir que esteve numa “festa ilegal” e pediu desculpas por violar o confinamento.





Os Estados Unidos registaram 4,2 milhões de novos casos de Covid-19 no mês de novembro, mais do dobro dos casos que tinham sido registados no mês anterior. Os EUA são há vários meses o país mundial mais atingido pela pandemia, com um total de quase 14 milhões de casos e 275 mil mortes.



Duas campanhas de vacinação em França





A França está a planear levar a cabo duas campanhas de vacinação assim que uma vacina estiver disponível. Numa primeira campanha, mais limitada, no início do ano serão vacinadas pessoas de risco e os setores prioritários, seguindo-se uma segunda campanha para a restante população entre abril e junho.