Os 30 convidados do funeral do príncipe Filipe já foram anunciados. Saiba quem são

A cerimónia fúnebre, marcada para este sábado, a partir das 15h00, na capela de S.Jorge, no Castelo de Windsor, terá a presença dos familiares mais próximos da realeza britânica. Os seus bisnetos, incluindo a princesa Charlotte e o príncipe George, não marcarão presença.



Estava prevista a presença de 800 pessoas no funeral do Príncipe Filipe, mas com as restrições da pandemia de Covid-19, serão apenas permitidos 30 convidados nas cerimónias fúnebres.

A presença mais que garantida será a de Rainha Isabel II, com quem o duque de Edimburgo esteve casado mais de 70 anos, descrevendo o príncipe como "a sua força e estabilidade".







O Príncipe de Gales e a mulher, Camilla, também vão acompanhar a Rainha Isabel II ao longo da cerimónia.

Uma das presenças inevitáveis é a de William, futuro herdeiro da coroa e a mulher Kate. Segundo avança o Sky New, o Príncipe William fará parte da procissão e levará o corpo do duque de Edimburgo até à Capela de São Jorge.

O Príncipe Harry já está em Inglaterra para as cerimónias fúnebres. Meghan Markle não marcará presença devido à gravidez e por conselho médico.



Da lista fazem ainda parte os netos de Filipe, Peter Phillips, Zara e o marido Mike Tandall, as irmãs Beatrice e Eugenie e os maridos. Os filhos de Eduardo, Louise Windor e James, Visconde Severn também deverão estar presentes. O sobrinho neto do Príncipe Filipe, Bernhard, o príncipe e chefe da casa alemã de Hesse, Heinrich Donatus von Hessen, e o Philipp, príncipe de Hohenlohe-Langenburg, cão também presentes no último adeus ao duque.

Alguns dos primos da rainha também irão à cerimónia, como é o caso de Edward, o duque de Kent, Richard, duque de Gloucester e a princesa Alexandra, assim como os filhos da princesa Margaret, o conde de Snowdon, lady Sarah Chatto e o marido.



Penelope Knatchbull, condessa Mountbatten da Birmânia, uma das amigas mais próximas do duque de Edimburgo e da Rainha Isabel II, também irá marcar presença.



Recorde-se que o príncipe Filipe morreu, aos 99 anos, no passado dia 9 de abril.