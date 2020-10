Padre apanhado a fazer sexo com duas atrizes porno em altar de igreja

Um padre católico foi detido após ter, alegadamente, filmado a si próprio a fazer sexo com dois atrizes porno no altar de uma igreja, no estado norte-americano do Lousiana, no passado dia 30 de setembro.O clérigo terá sido apanhado por um homem que notou que as luzes da igreja estavam ligadas após o horário de expediente. Relatórios judiciais garantem que as mulheres estavam vestidas com espartilhos e botas de salto alto, e que havia brinquedos sexuais espalhados e iluminação de palco. No local estava ainda um tripé com um telemóvel para gravar a cena.A testemunha fez um vídeo do que se passava e ligou para a polícia que se dirigiu à igreja e prendeu o trio sob acusações de atentado ao pudor. Acabaram por ser libertados sob o pagamento de fianças.