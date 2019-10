Homem que violou menina e duas mulheres condenado a 15 anos de prisão

Foi condenado a 15 anos de prisão o homem que violou uma menina de 11 e abusou de uma mulher, de 26, com incapacidade física, em fevereiro de 2018, em Anadia. Violou uma segunda mulher, junto ao Mercado de Peixe, em Aveiro, quando esta estava alcoolizada, em janeiro de 2017."O arguido não admitiu os crimes e os relatórios técnicos indiciam que poderá repetir os mesmos crimes", justificou a presidente do coletivo de juízes, na leitura do acórdão, esta sexta-feira, em Aveiro.O predador de 48 anos - que foi condenado pelos crimes de violação, importunação sexual, coação sexual agravada e sequestro agravado - vai ter ainda de pagar 10500 euros, no total, às três vítimas. Está também proibido de exercer qualquer profissão que envolva contacto regular com menores e de assumir a confiança de menores pelo período de 15 anos.O suspeito já tem condenações anteriores pela prática de crimes de atentado ao pudor, abuso sexual de crianças, furto, tráfico de droga e violência doméstica.