Padre força menina a mergulhar em água benta porque o "diabo estava dentro dela"

Vídeo mostra momento que está a chocar a Internet. Pároco enfrenta acusação em tribunal.

15:01

O padre russo Ilia Semiletov enfrenta uma acusação em tribunal, depois de um vídeo que mostra o mesmo a forçar a cabeça de uma criança a mergulhar na água benta violentamente, enquanto esta gritava em desespero, durante uma cerimónia de batismo.







O pároco foi ainda suspenso do seu cargo na Igreja Ortodoxa Russa pelo sucedido no batizado da menina de dois anos. De acordo com o jornal Metro, a criança terá batido pelo menos duas vezes com a cabeça na bacia batismal durante a cerimónia, no entanto, tanto a igreja como a própria mãe negam que tal tenha acontecido.



Embora os pais da menina não tenham feito queixa do padre, admitem que a mesma estava a chorar porque estava com medo do padre.



Um dos paroquianos do convento de São Jorge, em Yessentuki, disse que o padre Semiletov acredita que todos os bebés e recém-nascidos devem ser submetidos a tal ritual, uma vez que acredita que o satanás "está sentado dentro deles".



O caso já ocorreu em 2016, mas as filmagens só se tornaram públicas agora. No vídeo é possível ouvir risos e gargalhadas e ver algumas freiras a chegar com panos para limpar as poças de água.