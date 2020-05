Padre usa pistola de brincar para abençoar paroquianos com água benta

As cerimónias e cultos religiosos foram submetidos a regras e restrições devido ao coronavírus.Um padre da paróquia de St. Ambrose, no Michigan, EUA, tornou-se conhecidos nos últimos tempos entre os internautas.Tudo começou quando o padre, Tim Pelc, foi fotografado durante o serviço social na comunidade na Semana Santa, no Michigan, com uma pistola de água cheia de água benta.O momento insólito transformou-se rapidamente numa brincadeira, com a imagem do padre a ser alvo de 'memes'.As fotos, tiradas pelo paroquiano Larry Peplin, foram publicadas pela primeira vez pela paróquia de St. Ambrose no Facebook, em abril. No entanto, as imagens tornaram-se virais. são já vários os 'memes' que brincam com a imagem do padre.Segundo a publicação BuzzFeed News, Pelc, de 70 anos, está na paróquia de Detroit há 30 anos e orgulha-se da sua mentalidade "divertida", uma característica bem aceite na congregação."A ideia original era fazer alguma coisa para as crianças da paróquia", contou o pároco ao BuzzFeed News.O padre percebeu que a Páscoa este ano seria diferente, devido ao coronavírus, e começou a pensar no que poderia fazer para garantir as medidas de distanciamento social. Pelc teve então a ideia de utilizar uma pistola de água para abençoar as cestas de Páscoa dos paroquianos a uma distância segura.Consultou um amigo, médico na cidade, que o incentivou. "Não só é seguro, como é divertido", repsondeu-lhe.O profissional de saúde forneceu o material de proteção ao padre e a ideia foi colocada em prática."Tivemos uma boa adesão à inicitiva", revelou Pelc, que ficou surpreendido com as fotografias amplamente partilhadas nas redes sociais.Christine Busque, responsável pela página da igreja no Facebook, publicou as fotografias originais. "As pessoas queriam ver o lado positivo perante o que está a acontecer no mundo", afirmou Busque, afirmando que a comunidade percebeu o quão importantes são os paroquianos para Plec, que fez questão de manter as tradições, mas com as devidas medidas de segurança.