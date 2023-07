Os voluntários que participaram nas primeiras buscas na tentativa de encontrar o pequeno Émile, de dois anos, nos Alpes franceses, consideram que o pai do menor teve uma “atitude estranha”.Citados pela imprensa gaulesa, alguns voluntários contam que Colomban, engenheiro de 26 anos, nunca mostrou uma atitude emocional, reação que contrasta com o avô da criança, que chorava sem parar.As autoridades já deram por concluídas as buscas no terreno sem ter sido encontrada qualquer pista.