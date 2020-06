Pai de jovem que desapareceu há 19 anos na Alemanha pede à polícia que investigue suspeito do rapto de Maddie

Brueckner, o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine, foi libertado da prisão sete meses antes de Louise desaparecer.



"Apesar de preferir os mais novos, parece que escolheu pessoas de todas as idades", revelou Phil Kerton, de 75 anos, que não perde a esperança de voltar a ver a filha que, se estiver viva, terá agora 43 anos. "Faço um apelo à polícia para que consigam perceber o paradeiro deste homem e saber onde estava quando a minha filha desapareceu", continuou.A mãe de Louise morreu com cancro em 2010, sem informações sobre o paradeiro da filha.Documentos judiciais revelaram que

Recorde-se que as autoridades europeias acreditam no envolvimento de Christian Brueckner no desaparecimento de várias crianças, entre elas Réne Hasse, de seis anos, em 1996 e Inga, de cinco anos, em 2015.