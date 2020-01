Pai divorciado morre no avião que se despenhou em Teerão após visita à família

Um avião da companhia aérea Ukranian Air com 176 passageiros a bordo despenhou-se esta quarta-feira de madrugada minutos após descolar no Irão.O incidente foi fatal para todos os passageiros incluindo a tribulação do mesmo.Mohammed Reza Kadkhoda-Zadeh é uma dessas vítimas. O homem de 40 anos é empresário, pai divorciado e estava no Irão para passar a época natalícia com a família. Deveria ter regressado ao Reino Unido, onde vivia, através de escala na Ucrânia.'Reza', como era carinhosamente tratado, morava numa casa em Brighton, East Sussex, e geria uma empresa de lavagem a seco, o Sr. Smarty's, em Hassocks.Os vizinhos classificam-no como um homem muito simpático e "amável".