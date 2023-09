Pai e filha polacos tinham relação incestuosa. Mataram três recém-nascidos e colocaram-nos em sacos de plástico

Gierasik

vila de Czerniki

Um pai e uma filha polacos, Piotrde 54 anos e Pauline de 20, mantinham uma relação de incesto e mataram os bebés que nasceram fruto do relacionamento. Os corpos dos recém-nascidos foram encontrados na cave da casa embrulhados em sacos de plástico e em vários estados de decomposição.O homem tem três acusações de homicídio, uma de incesto com a filha de 20 anos e outra por ter relações com outra filha. Paulina foi acusada de incesto e de ter assassinado dois dos seus próprios filhos. A mãe do terceiro recém-nascido, de acordo com as conclusões dos investigadores, é supostamente a sua irmã.Segundo o Fakt, os habitantes dajá suspeitavam que algo se passava. "Viviam como um casal. Ela tratava-o por Piotr, pelo primeiro nome. Andavam de mãos dadas", contou um dos residentes ao Fakt.O homem levava todos os dias a filha ao trabalho e ia buscá-la para que a jovem não tivesse contacto com ninguém. Piotr rapou ainda o cabelo da filha para que nenhuma rapaz olhasse para ela.A mulher de Piotr morreu há 15 anos e o homem ficou sozinho com os filhos. Aparentemente doze. Não trabalhava e vivia sob os cuidados do centro municipal de assistência social.De acordo com o jornal polaco Polsat News, ambos foram detidos e poderão ser condenados a prisão perpétua.