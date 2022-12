Pai preso por tentar casar à força e manter em cativeiro a filha de 19 anos em Barcelona

A polícia espanhola deteve um homem suspeito de tentar casar à força a filha de 19 anos, de trancá-la no quarto e de a forçar a denunciar o namorado por violência doméstica. A detenção aconteceu na esquadra da polícia, na passada sexta-feira, quando a jovem ia acusar, falsamente, o namorado. Numa conversa à parte, que teve com uma advogada nomeada pelo tribunal, a jovem explicou que o pai ameaçou mandá-la para o Paquistão, onde já tinha um marido à espera.A jovem e o pai deslocaram-se a uma esquadra da polícia em Barcelona, nas primeiras horas da manhã da passada sexta-feira. A rapariga disse que queria denunciar o namorado por violência doméstica e, como é costume, foi-lhe dada a oportunidade de reunir com um defensor público. De acordo com o jornal espanhol El País, foi então que a jovem contou a verdade sobre a situação, que envolvia o pai, o irmão e a mãe, todos naturais do Paquistão, onde os casamentos arranjados são culturalmente praticados.A rapariga disse que tinha um namorado que a família não aprovava e que, por isso, a mantiveram em cativeiro no quarto. Para poder sair, a jovem teria de denunciar o companheiro às autoridades, senão o fizesse, iria ser enviada para o Paquistão, onde os pais já tinham combinado o casamento com um homem paquistanês, através da Internet.O homem acabou por ser preso, e o irmão e a mãe também foram acusados dos crimes de detenção ilegal, casamento forçado e ameaça. O pai foi levado a tribunal mas foi libertado sob fiança, com uma ordem de restrição contra a jovem, de acordo com fontes policiais. A polícia activou todos os recursos de proteção para a vítima, que agora reside num local não especificado, para garantir o anonimato e segurança.