Pais de Madeleine McCann revelam as "razões" pelas quais sentem falta da menina

Mais um ano a terminar e um Natal sem Madeleine na família. Kate e Gerry McCan vão passar este mês o seu 13.º Natal sem a filha que desapareceu de um resort na Praia da Luz, no Algarve, a 7 de maio de 2007 e relembraram a menina numa publicação no Facebook à qual chamaram "Razões pelas quais sentimos a falta de Madeleine".Numa publicação emotiva, que acaba a apelar por informações sobre a menina, os McCann afirma sentir a falta de "pegar nela ao colo, abraçá-la, beijá-la na cabeça, deitarem-se ao lado dela e da família de cinco pessoas completa.Kate e Gerry dizem ainda sentir saudades da menina e de "tudo". Maddie desapareceu há mais de 12 anos sem deixar rasto. Tinha apenas três anos e passava férias com a família quando desapareceu.Em novembro, os McCann agradeceram no Facebook por terem conseguido mais uma financiamento de 356 mil euros.