Países da UE incluídos no acordo do nuclear do Irão preparam reunião de emergência

Os países da União Europeia que fazem parte do acordo sobre o nuclear do Irão estão a discutir a realização de uma reunião de emergência após o anúncio de que o limite de enriquecimento de urânio será ultrapassado este domingo.

Os países em causa são a França, o Reino Unido e a Alemanha que, em 2015, assinaram um acordo, em conjunto com a China, a Rússia, os Estados Unidos e o próprio Irão, após 12 anos de crise à volta do programa nuclear iraniano.

O bloco "está extremamente preocupado" com a decisão do Irão de aumentar o enriquecimento além do limite de 3,67%, afirmou hoje a porta-voz da UE, Maja Kocijancic.