Panda-vermelho que escapou de jardim zoológico morre atropelado por carro

Kesari, um panda-vermelho fêmea de oito anos que tinha escapado de um jardim zoológico na Austrália durante inundações, morreu esta quinta-feira após ser atropelado por um carro.O animal, que fugiu depois de ser atingido por uma árvore numa tempestade, foi encontrado pelas autoridades na Princes Motorway, uma autoestrada muito movimentada naquele país. Kesari foi levado a uma clínica veterinária, mas não resistiu aos ferimentos graves.

"Kesari tentou atravessar uma grande estrada e foi atingida por um veículo sem piscas que estava a ultrapassar carros que diminuíram a velocidade para permitir a passagem do panda", disse um porta-voz do zoológico, citado pelo Daily Mail.