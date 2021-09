Pandemia agravou racismo e desemprego em favelas do Rio de Janeiro

A pandemia de covid-19 agravou problemas estruturais em favelas do Rio de Janeiro, como racismo, desemprego e desigualdades sociais, com a população negra a ser a mais afetada, segundo um estudo divulgado na terça-feira.

Os dados integram o estudo "Coronavírus nas favelas: a desigualdade e o racismo sem máscaras", realizado pelo Coletivo Movimentos e que analisou os impactos da pandemia no Complexo do Alemão, Complexo da Maré e Cidade de Deus, algumas das maiores favelas do Estado brasileiro do Rio de Janeiro.

Entre as principais conclusões do levantamento, que ouviu 955 pessoas entre setembro e outubro do ano passado, está o facto de mais de metade (54%) da população residente nessas favelas ter perdido o emprego durante a pandemia do novo coronavírus.