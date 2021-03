Pandemia da Covid-19 avança de forma descontrolada no Brasil

A pandemia está novamente a avançar de forma descontrolada em todo o território brasileiro, com o país a bater nos últimos dias recordes de novos infetados e mortes e a aproximar-se vertiginosamente do colapso total do seu sistema de saúde, previsto para daqui a duas semanas se a situação não for controlada.









Esta semana foi a pior desde desde o início da pandemia. Na terça-feira, o país registou 1726 mortes em 24 horas, o maior número até então, e quarta ultrapassou esse número assustador com 1840 novos óbitos, perfazendo 42 dias consecutivos com mais de mil mortes diárias por Covid-19.

Os estados do sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, estão em confinamento e têm recolher obrigatório, tal como a Bahia, o Ceará e a Paraíba, no nordeste, Amazonas e Pará, no norte, e a capital, Brasília. Já São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais vão encerrar amanhã todas as atividades não essenciais.





Tendo terminado 2020 com 200 mil mortes, o Brasil disparou nos dois primeiros meses de 2021 para 259 mil vidas perdidas, enquanto cidades com hospitais a abarrotar são obrigados a usar ambulâncias para ‘internar’ doentes, e até o rico estado de São Paulo está à beira do colapso, com ocupação de camas nos hospitais a ser superior a 95%.